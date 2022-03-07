52 yaşındaki Jennifer Lopez'in makyajsız hali görenleri şaşırttı - Haberler

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52 yaşındaki Jennifer Lopez'in makyajsız hali görenleri şaşırttı

Snob Magazin - Magazin
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Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in makyajsız hali herkesi bir hayli şaşırttı. 52 yaşındaki Lopez'in görüntüsü sosyal medyanın gündemine düştü.

Ekranlarda ünlülerin her daim makyajlı hallerine tanık oluruz ancak zaman zaman bazı isimler makyajsız hallerini gizlemekten çekinmez. Bu ünlüler kervanına dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez de katıldı.

MAKYAJSIZ JLO

52 yaşındaki Jennifer Lopez, sosyal medyadan paylaştığı videoda dikkatleri üzerine çekti. Lopez, makyajsız haliyle görenleri şaşırtmayı bildi. Hayranlarına güzellik tüyoları veren JLo, kendi adını taşıyan markasının reklamını da yapmayı ihmal etmedi.

52 yaşındaki Jennifer Lopez'in makyajsız hali görenleri şaşırttı

52 yaşındaki Jennifer Lopez'in makyajsız hali görenleri şaşırttı

Snob Magazin - Magazin

Jennifer Lopez, Podyum, Magazin, Haberler

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