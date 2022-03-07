52 yaşındaki Jennifer Lopez'in makyajsız hali görenleri şaşırttı

Ekranlarda ünlülerin her daim makyajlı hallerine tanık oluruz ancak zaman zaman bazı isimler makyajsız hallerini gizlemekten çekinmez. Bu ünlüler kervanına dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez de katıldı.

MAKYAJSIZ JLO

52 yaşındaki Jennifer Lopez, sosyal medyadan paylaştığı videoda dikkatleri üzerine çekti. Lopez, makyajsız haliyle görenleri şaşırtmayı bildi. Hayranlarına güzellik tüyoları veren JLo, kendi adını taşıyan markasının reklamını da yapmayı ihmal etmedi.