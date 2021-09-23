Son dönemde konserlerinde yaptığı düetler ile beğeni toplayan Jehan Barbur nereli ve kimdir? merak edilmekte. Vatandaşlar Jehan Barbur ile ilgili internette en çok "Jehan Barbur kimdir? Jehan Barbur nereli? Jehan Barbur kaç yaşındadır?" sorularını aratmakta. Zuhal Olcay, Bülent Ortaçgil, Birsen Tezer, Ceylan Ertem,Cem Adrian, Derya Köroğlu, Tuna Kiremitçi gibi isimler ile son dönemde oldukça ses getiren sanatçı ile detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

JEHAH BARBUR KİMDİR?

Jehan Barbur ( Jehan İstiklal Barbur) 12 Nisan 1980 tarihinde Lübnan, Beyrut'ta doğmuştur. Hıristiyan Arap asıllı Türk şarkıcı ve yazardır. Ailesi, Jehan Barbur 2 yaşındayken Lübnan'dan İskenderun'a göç etti. Beyrut'ta doğduktan sonra tüm çocukluğu İskenderun'da geçmiştir. İlk ve orta eğitimini İskenderun'da tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için1998 yılında Ankara'ya gitmiştir.

2002 yılında Ankara'da Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Burslu okuyan Jehan Barbur, üniversite yıllarında amatör olarak tiyatro ve müzikle ilgilendi.

Mezun olduktan sonra 2002 yılında Ankara'dan İstanbul'a taşındı. Canlı müzik yapılan mekanlarda müzisyenlerle tanıştı.

2004 – 2009 tarihleri arasında ilk olarak farklı gruplarda pop, caz türünden repertuvarlarla vokalist olarak yer aldı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Reklam cıngılları da seslendiren Jehan Barbur, birçok dizi sinema müziğinin sözlerini yazdı ve söyledi. Bunlardan bazıları:

(Günahım Neydi Allah'ım, Kadın Her Zaman Haklıdır, Sır Gibi, Gökten Üç Elma Düştü, Cesaretin Var mı Aşka, Asi, Ali'nin Sekiz Günü, Gece Sesleri, Çılgın Dershane, Tövbeler Tövbesi, Adını Feriha Koydum, Kül ve Ateş, İffet, Güz Sancısı..)

Dört yıl aynı mekanda çalıştıktan sonra evinde amatör bir stüdyo kurdu. Şarkı sözlerini yazmaya devam ederken bir arkadaşı aracılığıyla usta sanatçı Bülent Ortaçgil ile tanıştı. Jehan Barbur'un demo kayıtlarını dinleyen Bülent Ortaçgil, Barbur'u albüm çıkarması için yüreklendirdi.

2009 yılında ilk albümü olan "Uyan" çıktı.

Zuhal Olcay'ın "Aşk'ın Halleri" albümünde yer alan "Şermin" isimli şarkının sözlerini yazdı.

2010 yılında gösterime giren Tİ Tiyatronun 'Ayışığı Tarifesi' oyununun müziklerini yazmış, yine 2011 yılında Amerika'da geniş bir izleyici kitlesi ile buluşan 'Covert Affairs' dizisinin bir bölümünde Jehan Barbur performansı ve şarkısıyla dizide adından sıklıkla söz ettirmiştir.

2011 tiyatro sezonu ile seyirci ile buluşan Özen Yula'nın yazıp yönettiği; Yetkin Dikinciler, Sema Keçik, Sinan Tuzcu, Teoman Kumbaracıbaşı, Beste Bereket ve kendisinin de rol aldığı yarı müzikal bir oyun olan "Şems! Unutma!" oyununun müziklerini bestelemiştir. Bu oyun, 11. Direklerarası Tiyatro Seyirci Ödülleri kapsamında 'En İyi Özgün Müzik' dalında birincilik ödülüne layık görülmüştür.

Aynı zamanda yine "Şems! Unutma!" adlı tiyatro oyunu ile Jehan Barbur 2012 yılında Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde, "En İyi Tiyatro Sahne Müziği" dalında üç adaydan biri olarak gösterilmiştir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

2013 yılının Nisan ayında İstanbul Babylon sahnesinde; Jehan Barbur, içinde kendi yazdığı kısa diyalog-skeçlerin de yer aldığı bir konser vermiştir. Bu projede kendisine değerli oyuncular Sevinç Erbulak ve Serhan Arslan eşlik etmiştir.

2011'de gösterime girmiş olan Ümit Ünal'ın yazıp yönettiği 'Nar' adlı filmde Jehan Barbur 2011 Yeşilçam Film Akademisi Ödülleri (YEFA) kapsamında bu filmde seslendirdiği; sözü Ümit Ünal'a, müziği Selim Demirdelen'e ait olan "Nar Taneleri'' adlı şarkı ile "En İyi film şarkısı" dalında Selim Demirdelen ile birlikte ödülü paylaşmıştır. Kendi albümleri dışında birçok compilationda, film ve dizi müzikleri albümlerinde ve farklı müzisyenlerin solo albümlerinde konuk sanatçı olarak da yer almıştır. 2014 yılının sonbaharında Ada Müzik'ten yayınlanacak olan Fırat Tanış'ın MOR'ÜYALAR adlı albümünün prodüktörlüğünü üstlenmiştir.

Müzik hayatının yanısıra, yazın hayatına edebiyat dergilerine yazılar yazarak başlamış olan Jehan Barbur, kısa öykü, şiir ve fotoğraflara yazılmış yazılarından oluşan ilk kitabı 'Çatıdaki Çimenler- Sen'e Yazılar' ı, 2013 yılında Alfa Yayınları'ndan çıkarmıştır. Daha sonrasında iki kitabı daha çıkan Jehan Barbur, bir yıl boyunca, 'Kültür Mafyası' adlı aylık edebiyat dergisinde öykü ve şiirlerini paylaşmıştır. Halen OTDERGİ için yazılar yazmaktadır.

JEHAN BARBUR DİSKOGRAFİ

Albümleri



Uyan (2009)

Hayat (2010)

Sarı (2012)

Sizler Hiç Yokken (2014)

Evim Neresi (2017)

Ürkerek Söylerim (2019)

EP'leri

Kuzgun'u Uçmak (2018)

Single'ları

"Kendine Zaman Ver" (2014)

"İki Keklik" (2019)

"Kusura Bakmasınlar" (2019)

"Yok/ Yetinemedim" (2020)

''Olanlar Oldu'' (2021)

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