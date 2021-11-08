Jeff Bezos'un sevgilisi, Leonardo Dicaprio ile tanışırken adeta kendinden geçti - Haberler Magazin
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Jeff Bezos'un sevgilisi, Leonardo Dicaprio ile tanışırken adeta kendinden geçti

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Dünyanın en zengin ikinci insanı Jeff Bezos'un kız arkadaşı Lauren Sanchez'in katıldığı bir etkinlikte sevgilisinin yanında Leornado Dicaprio'ya hayran hayran bakması sosyal medyada gündem oldu. İkilinin Twitter'a düşen videosu kısa sürede 7,4 milyon izlendi.

Dünyanın en zengin ikinci adamı olan Jeff Bezos, televizyon yıldızı ve haber sunucusu kız arkadaşı Lauren Sanchez'in bir galada Leornado Dicaprio ile tanışırken Jeff'in yanında oyuncuya karşı davranışları herkesi şaşkına çevirdi.

JEFF BEZOS NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ

Sanchez, yanına gittiği Dicaprio'ya uzaklaşırken kendine çektiği anlara ait video sosyal medyada viral oldu. Jeff'in yaşadığı mahcubiyeti gizlemek için kendini zor tuttuğu da gözlerden kaçmadı. Video Twitter üzerinden paylaşıldıktan kısa süre sonra 7,4 milyon kişi tarafından izlenirken, Jeff'e de birçok tepki yorumu geldi.

Jeff Bezos'un sevgilisi, Leonardo Dicaprio ile tanışırken adeta kendinden geçti

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Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
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Yorumlar (1)
Ütopik Yorumcu:Bezosun yerinde olsam direk yol veririm adamın elde edemeyeceği hiç bir şey olamaz şu dünyada
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