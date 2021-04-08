JASAT'ın yakaladığı ünlülerin hırsızı tutuklandı
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JASAT'ın yakaladığı ünlülerin hırsızı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
JASAT'ın yakaladığı ünlülerin hırsızı tutuklandı

Denizli'de ünlü dizi oyuncuları Uğur ve Mustafa Yıldıran kardeşlerin evi dahil onlarca evden 2 kamyon eşya çalan ve JASAT'ın son dönemde düzenlediği en büyük hırsızlık operasyonuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Denizli'de ünlü dizi oyuncuları Uğur ve Mustafa Yıldıran kardeşlerin evi dahil onlarca evden 2 kamyon eşya çalan ve JASAT'ın son dönemde düzenlediği en büyük hırsızlık operasyonuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Denizli ve ilçelerinde meydana gelen onlarca faali meçhul hırsızlık olayını aydınlatmak için geniş çaplı bir çalışma başlatan Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), son dönemlerde yapılan en büyük hırsızlık operasyonuna imza attı. Honaz, Buldan ve Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte koordineli bir şekilde yürütülen çalışmalarda, bu üç ilçe başta olmak üzere il genelinde son 3 ayda artan hırsızlık olaylarındaki benzerlikler jandarmanın dikkatinden kaçmadı.

Bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüpheli bir aracı belirleyen JASAT ekipleri, hırsızlık şüphelisi Hilmi K.'nın kimliğini belirledi. Şüphelinin girdiği bir evden çaldığı ve aracı kullanırken yanına oturttuğu oyuncak ayıdan da yola çıkarak 3 ay yoğun bir takip yapan jandarma ekipleri, Hilmi K.'nın Denizli merkez İlbade Mahallesi 262 Sokak'taki evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda apartmanın çatısı ve bodrumunda onlarca hırsızlık olayında çalışan yüzlerce eşya ele geçirildi.

Jandarma komutanlıklarına yapılan onlarca başvuru ve çalınan malzemelerin çokluğu nedeniyle, eşyaların doğru teşhis edilebilmesi bahçede sergileme yapıldı. Son dönemin en popüler dizilerinden olan Çukur, İçerde ve Söz dizilerinin başarılı oyuncuları Uğur Yıldıran ve Mustafa Yıldıran'ın annesi Hatice Yıldıran da, yakınlarıyla birlikte karakola gelerek eşyalarını bularak teslim aldı.

Çalıntı eşyaların bulunduğu adresinde gözaltına alınan Hilmi K., sorgusunun ardından adliyeye getirildi. Yaklaşık 3 yıldır devam ettirdiği hırsızlık olayları nedeniyle sevk edildiği mahkemece tutuklanan şüpheli, cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

JASAT'ın yakaladığı ünlülerin hırsızı tutuklandı
JASAT'ın yakaladığı ünlülerin hırsızı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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