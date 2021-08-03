Son dakika... Japonya ve Rusya'dan Kuril Adaları konusunda müzakereye devam kararı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Japonya ve Rusya'dan Kuril Adaları konusunda müzakereye devam kararı

Son dakika... Japonya ve Rusya'dan Kuril Adaları konusunda müzakereye devam kararı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Shigeo Yamada ve Rus mevkidaşı Igor Morgulov'un iki ülke arasındaki diplomatik sorunların başında gelen Kuril Adaları sorununun çözümü için müzakereleri sürdürme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Shigeo Yamada ve Rus mevkidaşı Igor Morgulov'un iki ülke arasındaki diplomatik sorunların başında gelen Kuril Adaları sorununun çözümü için müzakereleri sürdürme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Japonya ile Rusya arasında çözülemeyen diplomatik sorunların başında gelen Kuril Adaları konusu, Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Shigeo Yamada ve Rus mevkidaşı Igor Morgulov'un gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ele alındı. Adalar üzerindeki ekonomik faaliyetler dahil ikili barış anlaşması müzakerelerinin sürdürülmesi konusunda mutabık kalan ikilinin, karşılıklı kabul edilebilir bir çözümün bulunmasına yönelik çabaları sürdürme konusunda da fikir birliğine vardığı öğrenildi. Yamada ve Morgulov'un geçtiğimiz hafta Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin'in adalara ziyaretine ilişkin ülkelerinin bakış açısını da birbirlerine ilettiği kaydedildi.

TARİHİ İHTİLAF

Rusya, Japonya'nın "kuzey toprakları" olarak adlandırdığı Kuril Adaları'nın parçası olan 4 adayı 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına katmıştı. Japonya, adaların kendilerine geri verilmesini 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde imzalanamayan barış anlaşmasının imzalanması için şart koşmuştu. Önceki Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin istifa kararı almasının ardından Kremlin, Abe'nin halefinin Rusya ve Japonya arasındaki başlıca sorunlardan olan adalar sorununun çözümü konusunda kararlılık göstermesini umduklarını ifade etmişti.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manavgat'tan bir kötü haber daha! Turistleri taşıyan tur midibüsü devrildi: 3 ölü, 16 yaralı
Manavgat'tan bir kötü haber daha! Turistleri taşıyan tur midibüsü devrildi: 3 ölü, 16 yaralı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Varank Adil Karaismailoğlu
Magazin Bülent Ersoy Haluk Levent İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Mesut Özil Mete Gazoz Fatih Terim Hakan Reçber
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Japonya ve Rusya'dan Kuril Adaları konusunda müzakereye devam kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 14:11:31. #1.14#

title