Son dakika... Japonya ve Rusya'dan Kuril Adaları konusunda müzakereye devam kararı

Son dakika habere göre Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Shigeo Yamada ve Rus mevkidaşı Igor Morgulov'un iki ülke arasındaki diplomatik sorunların başında gelen Kuril Adaları sorununun çözümü için müzakereleri sürdürme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Shigeo Yamada ve Rus mevkidaşı Igor Morgulov'un iki ülke arasındaki diplomatik sorunların başında gelen Kuril Adaları sorununun çözümü için müzakereleri sürdürme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Japonya ile Rusya arasında çözülemeyen diplomatik sorunların başında gelen Kuril Adaları konusu, Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Shigeo Yamada ve Rus mevkidaşı Igor Morgulov'un gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ele alındı. Adalar üzerindeki ekonomik faaliyetler dahil ikili barış anlaşması müzakerelerinin sürdürülmesi konusunda mutabık kalan ikilinin, karşılıklı kabul edilebilir bir çözümün bulunmasına yönelik çabaları sürdürme konusunda da fikir birliğine vardığı öğrenildi. Yamada ve Morgulov'un geçtiğimiz hafta Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin'in adalara ziyaretine ilişkin ülkelerinin bakış açısını da birbirlerine ilettiği kaydedildi.

TARİHİ İHTİLAF

Rusya, Japonya'nın "kuzey toprakları" olarak adlandırdığı Kuril Adaları'nın parçası olan 4 adayı 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde topraklarına katmıştı. Japonya, adaların kendilerine geri verilmesini 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde imzalanamayan barış anlaşmasının imzalanması için şart koşmuştu. Önceki Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin istifa kararı almasının ardından Kremlin, Abe'nin halefinin Rusya ve Japonya arasındaki başlıca sorunlardan olan adalar sorununun çözümü konusunda kararlılık göstermesini umduklarını ifade etmişti.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı