Japonya'nın Fukuşima eyaletinde 7,1 büyüklüğünde deprem
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Japonya'nın Fukuşima eyaletinde 7,1 büyüklüğünde deprem

13.02.2021 17:23 | Son Güncelleme: 13.02.2021 17:53

Japonya'da dünyanın en büyük nükleer santrallerinden birinin bulunduğu Fukushima eyaletinde 7.1 şiddetinde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre tsunami riskinin olmadığı açıklandı.

Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, Fukuşima açıklarında yerel saatle 23.08'de, 60 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

Fukuşima kıyılarında 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından ufak dalgalanmalar yaşandı. Deprem Miyagi, İwate, Akita, Gunma, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da da hissedildi. İlk belirlemelere göre tsunami riskinin olmadığı açıklandı.

Japonya'nın Fukuşima eyaletinde 7,1 büyüklüğünde deprem

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ali Çelebi Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Deniz Türüç Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Antalya Saldırı Twitter Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Japonya'nın Fukuşima eyaletinde 7,1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 17:54:02. #1.16#
title