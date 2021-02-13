Japonya'nın Fukuşima eyaletinde 7,1 büyüklüğünde deprem

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Japonya'da dünyanın en büyük nükleer santrallerinden birinin bulunduğu Fukushima eyaletinde 7.1 şiddetinde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre tsunami riskinin olmadığı açıklandı.

Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, Fukuşima açıklarında yerel saatle 23.08'de, 60 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

Fukuşima kıyılarında 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından ufak dalgalanmalar yaşandı. Deprem Miyagi, İwate, Akita, Gunma, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da da hissedildi. İlk belirlemelere göre tsunami riskinin olmadığı açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan