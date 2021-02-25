"Japonya'nın başkenti neresi?" sorusuna cevap veremeyen gençler hem güldürdü hem düşündürdü
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"Japonya'nın başkenti neresi?" sorusuna cevap veremeyen gençler hem güldürdü hem düşündürdü

25.02.2021 09:23 | Son Güncelleme: 25.02.2021 09:45

Bir kız yolda çevirdiği gençlere, "Japonya'nın başkenti neresi?" sorusunu yöneltti. Soruyu yanlış bilenlerin paylaşıldığı videoda verilen cevaplar izleyenleri güldürürken, aynı zamanda da düşündürdü. Sınav döneminde olduğu düşünülen gençlerin düşünmeden verdikleri anlamsız cevaplar bazı şeylerin sorgulanması gerektiğini gözler önüne serdi.

Sosyal medya platformu TikTok'ta çekilen bir video kısa sürede viral hala geldi. Sokak röportajı yapan bir kişi yoldan çevirdiği gençlere "Japonya'nın başkenti neresi?" sorusunu sordu.

"VUHAN DİYE BİLİYORUM BELKİ"

Gelen cevaplar izleyenleri güldürürken, bir yandan da gençlerin içinde bulunduğu durumu sorgulattı. Soruya cevap veren ilk genç, "Vuhan diye biliyorum belki. Vuhan mıydı?" derken, röportajı yapan kız kafasını sallayarak Vuhan'ın doğru cevap olmadığını belirtti.

TİPLERİ AYNI OLDUĞU İÇİN JAPONYA'NIN BAŞKENTİNE ÇİN DEDİ

İkinci genç Japonya'nın başkenti için "Çin" dedi. Cevabından emin olduğunu vurgulayan genç, "Neden Çin?" sorusuna ise "Çünkü tipleri aynı" diyerek cevap verdi.

"TRAKYA FİLAN?"

Üçüncü kişi de Japonya'nın başkenti için "Tayvan" cevabını verdi. Daha sonra iki genç kız sorunun bilmedikleri yerden geldiğini söylerken, Japonya'nın başkenti için "Trakya filan?" cevabını verdi.

YOLDA ANİDEN KARŞINIZA ÇIKAN BİRİNİN ANLAMSIZ SORULARI KAFA KARIŞTIRABİLİR

Karşınıza yolda çıkan ve aniden sizi durduran bir kişinin sorusu karşısında kafa karışıklığı normal olarak karşılansa da; özellikle sınav döneminde olduğu düşünülen gençlerin düşünmeden verdikleri anlamsız cevaplar bazı şeylerin sorgulanması gerektiğini tekrar gözler önüne serdi.

'Japonya'nın başkenti neresi?' sorusuna cevap veremeyen gençler hem güldürdü hem düşündürdü
Haber Yorumları (14)
GESTAPO: çok üzücü ve düşündürücü bir durum.
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ŞAMAN: Türkiyenin başkenti olsa neyse get japonyayı sor. Adamlara Türkiyeyi sor yerini gösteremezler. Ben olsam Ankara derdim . Benden olmayanı tanımam diye
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JAPAN: japonlar türkiyenin başkentini biliyormu
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