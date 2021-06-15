Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki: "Tokyo 2020'de önceliğimiz güvenli ve emniyetli ortam sağlamaktır"
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Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki: "Tokyo 2020'de önceliğimiz güvenli ve emniyetli ortam sağlamaktır"

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki: 'Tokyo 2020'de önceliğimiz güvenli ve emniyetli ortam sağlamaktır'
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Güncel

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda önceliklerinin güvenli bir ortam sağlamak olduğunu söyledi.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda önceliklerinin güvenli bir ortam sağlamak olduğunu söyledi.

Kazuhiro Suzuki, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'ndeki medya gününde basınla bir araya geldi.

Etkinliğe, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Bağbaşı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi, TSYD Ankara Şube Başkanı Ercan Ata, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği Kültür Bölümü Uzmanı Ayşen Dündar, bazı federasyon başkanları ile milli sporcular katıldı.

Burada basın mensuplarına konuşan Kazuhiro Suzuki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şartlarına rağmen çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, "Hazırlıklarımızı ısrarlı bir şekilde sürdürüyoruz. Tokyo 2020'de önceliğimiz güvenli ve emniyetli bir ortam sağlamaktır." dedi.

Olimpiyatların dünyada insanlara cesaret ve umut veren bir etkinlik olduğunu anlatan Suzuki Kazuhiro, " Buna inancım tam. Bu olimpiyatlar aynı zamanda dünya dayanışmasının bir sembolüdür. Büyük Japonya depreminin 10. yıl dönümünde düzenlenen bu oyunlar Japon halkı için de çok önemli bir fırsattır. Bu etkinliğe davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Olimpiyatlara kısa bir süre kaldığını anımsatan Kazuhiro Suzuki, şunları kaydetti:

"Hepinizin bildiği gibi 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde, Tokyo Paralimpik Oyunları da 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. Ülkemize bu olimpiyatlar için dünyanın her yerinden sporcular gelecek. Biliyorsunuz, Kovid-19 salgını nedeniyle modern olimpiyat tarihinde benzeri görülmemiş bir yıllık erteleme yaşandı. Sporcular 5 yıldır her gün çalışarak zorlu antrenmanlar yaptı ve yeteneklerinin sınırlarına meydan okudular. Sporcuların bu çabalarına büyük saygı duyuyorum. Başarıları tüm dünyada heyecan uyandıracak."

Türk sporculara yarışlarda başarı dileyen Büyükelçi Kazuhiro, esprili bir dille de "Olimpiyatlarda Türkiye'den yanayım ancak lütfen Japonya-Türkiye karşılaşmalarında ülkemi desteklememe izin verin." yorumunu yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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