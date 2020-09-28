Japonya Hava Yolları'ndan cinsiyet-nötr dil kararı: Anonslarda 'Bayanlar ve Baylar' denilmeyecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Japonya Hava Yolları'ndan cinsiyet-nötr dil kararı: Anonslarda 'Bayanlar ve Baylar' denilmeyecek

28.09.2020 16:22 | Son Güncelleme: 28.09.2020 16:27
Japonya Hava Yolları'ndan cinsiyet-nötr dil kararı: Anonslarda 'Bayanlar ve Baylar' denilmeyecek

Japonya Havayolları Japan Airlines (JAL), 1 Ekim'den itibaren anonslarında cinsiyet-nötr bir dil kullanma kararı aldı.

Japonya Hava Yolları(JAL), anonslarında cinsiyet-nötr bir dil kullanma kararı aldı.

1 Ekim'den itibaren uçak içindeki karşılama ve veda anonslarında "Bayanlar ve baylar" yerine sadece "günaydın" ya da "iyi akşamlar" denecek.

Aynı kural terminal anonslarında da geçerli olacak.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan şirket sözcüsü "İki cinsiyete dayalı tüm anonslarımızı kaldıracağız" dedi.

JAL, anonslarında cinsiyet referanslarını kaldıran ilk Japon hava yolu şirketi olacak.

Avustralya hava yolu şirketi Qantas da Mart 2018'de "Kapsayıcılık Ruhu" girişimi çerçevesinde cinsiyet referanslarını kaldırmıştı.

'Karı-koca' yerine 'partner', 'anne-baba' yerine 'ebeveyn'

Aynı politika kapsamında Qantas çalışanları yolcularla konuşurken "tatlım" ve "aşkım" gibi ifadeler kullanamıyor.

Personelden ayrıca "karı-koca" yerine "eş" ve "anne-baba" yerine de "ebeveyn" sözcüklerini tercih etmeleri isteniyor.

2019 yılının Mart ayında ABD hava yolu şirketi United, dünyada bilet rezervasyonlarında bay ve bayan unvanlarına ek olarak cinsiyet belirtmeme seçeneği de getiren ilk şirket olmuştu.

Ancak yolcuların seçiminin pasaport ve kimlik kartlarındaki seçimle uyuşması gerekiyor.

United'ın ardından American, Delta, Southwest ve Alaska Hava Yolları da aynı uygulamaya geçme kararı almıştı.

Air Canada'da da personelden "bayanlar ve baylar" ifadesinden kaçınmaları bunun yerine "Hepinize merhaba" ve 'herkes' gibi hitap şekillerini kullanmaları istenmişti.

İngiltere'nin en büyük ucuz havayolu şirketi Easyjet de Aralık 2019'da bir yolcunun şikayeti üzerine "Bayanlar ve baylar" hitabını kaldırmıştı.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Volkan Bozkır Mustafa Şentop Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Çağatay Ulusoy İsmail Dümbüllü
Spor Babel Samatta Fatih Terim Murat Şahin Eddie Newton
Daha Fazla Kız Çocuk İzmir Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Japonya Hava Yolları'ndan cinsiyet-nötr dil kararı: Anonslarda 'Bayanlar ve Baylar' denilmeyecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 16:50:02. #1.14#
title