Japonya'daki Twitter katiline idam cezası
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Japonya'daki Twitter katiline idam cezası

16.12.2020 13:19 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:31
Japonya'daki Twitter katiline idam cezası

Japonya'da sosyal medya platformu Twitter'da iletişime geçtiği intihara meyilli olduğu iddia edilen 9 kişiyi öldüren şahıs idam cezasına çarptırıldı.

Japonya'da sosyal medya platformu Twitter'da iletişime geçtiği intihara meyilli olduğu iddia edilen 9 kişiyi öldüren şahıs idam cezasına çarptırıldı.

Japonya'da sosyal medya platformu Twitter üzerinden tanıştığı 9 kişiyi öldüren ve bu nedenle "Twitter katili" olarak bilinen Takahiro Shiraishi yargılandığı davada idam cezasına çarptırıldı. Kurban olarak seçtiği intihara meyilli kadınları evine çekmek için interneti kullanan ve sosyal medya hesaplarında kendini kadınlara ölmelerinde yardımcı olabilecek bir "intihar gurusu" olarak tanıtan Shiraishi, son duruşmada kurbanlardan fazla zaman geçirdiklerini öldürdüğü için üzüntü duyduğunu söyledi. Bu kişilerin ailelerinden özür dileyen Shiraishi, diğer kişiler için ise pişman olmadığını belirterek, "Sadece yakalandığım ve başarısız olduğum için üzgünüm. Tutuklanmasaydım, hiçbir şeyden pişman olmayacaktım" ifadesini kullandı. Karar duruşmasında tüm eylemlerden sorumlu bulunan şahıs idam cezasına çarptırıldı.

TÜYLER ÜRPERTEN CİNAYETLER

Takahiro Shiraishi, oturduğu apartman dairesinde ceset parçaları bulunmasının ardından 2017 yılında tutuklanmış, 13.5 metrekarelik küçük dairesinde soğuk kutularda saklanan 9 insan kafası ve 240 kemik ele geçirilmişti. Neredeyse tamamı genç kadınlardan oluşan 9 kişiyi öldüren Shiraishi'nin kurbanlarından birinin ise ortadan kaybolan kadınlardan birinin tanıdığı olan ve cinayetleri fark eden bir erkek olduğu ortaya çıkmıştı. Evine çağırdığı kadınlara cinsel saldırıda da bulunan Shiraishi'nin cinayetleri Ağustos 2017'den Ekim 2017'ye kadarki süreçte işlediği kamuoyuna yansımıştı.

İNTİHARA EĞİLİMLİLER İDDİASI

Shiraishi'nin avukatları yargılama sırasında kurbanların öldürülmek için rıza gösterdiğini savunarak ceza indirimi talep etmiş, ancak Shiraishi avukatlarının bu savunmalarına da itiraz ederek kişileri rızaları olmaksızın öldürdüğünü iddia etmişti.

(Burak Ersoy/İHA)

Japonya'daki Twitter katiline idam cezası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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