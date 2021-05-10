Japonya'da yalnızlığa bir garip çözüm! Bu işi yaparak 200 dolar kazanmak mümkün

Son yıllarda Japonya'da, 'yalnız yaşama sanatı' oldukça popüler oldu. Ancak bununla birlikte bireyler, yalnızlığın getirdiği problemlerle baş başa kalıyor. Bu nedenle, ülkede bununla ilgili oldukça ilginç bir çözüm üretildi.