Japonya'da yalnızlığa bir garip çözüm! Bu işi yaparak 200 dolar kazanmak mümkün
Son yıllarda Japonya'da, 'yalnız yaşama sanatı' oldukça popüler oldu. Ancak bununla birlikte bireyler, yalnızlığın getirdiği problemlerle baş başa kalıyor. Bu nedenle, ülkede bununla ilgili oldukça ilginç bir çözüm üretildi.
Yalnızlığın toplumsal bir sorun olduğu Japonya'da, 'yalnız yaşama sanatı' akımına dahil olan bireylerin sorunlarının giderilmesi için bulunan yöntem bir hayli ilginç. Bu işten 200 dolar kazanan bile var.