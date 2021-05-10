Japonya'da yalnızlığa bir garip çözüm! Bu işi yaparak 200 dolar kazanmak mümkün
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Japonya'da yalnızlığa bir garip çözüm! Bu işi yaparak 200 dolar kazanmak mümkün

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Dünya

Son yıllarda Japonya'da, 'yalnız yaşama sanatı' oldukça popüler oldu. Ancak bununla birlikte bireyler, yalnızlığın getirdiği problemlerle baş başa kalıyor. Bu nedenle, ülkede bununla ilgili oldukça ilginç bir çözüm üretildi.

Yalnızlığın toplumsal bir sorun olduğu Japonya'da, 'yalnız yaşama sanatı' akımına dahil olan bireylerin sorunlarının giderilmesi için bulunan yöntem bir hayli ilginç. Bu işten 200 dolar kazanan bile var.

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Japonya'da yalnızlığa bir garip çözüm! Bu işi yaparak 200 dolar kazanmak mümkün
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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