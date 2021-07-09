Japonya'da şiddetli yağmur su baskınlarına yol açtı
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Japonya'da şiddetli yağmur su baskınlarına yol açtı

İhlas Haber Ajansı / Burak Ersoy - Haberler | Güncel

- Japonya'da şiddetli yağmur su baskınlarına yol açtı Japonya'da etkisini sürdüren şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı.

- Japonya'da şiddetli yağmur su baskınlarına yol açtı

TOKYO - Japonya'da etkisini sürdüren şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı. Yamaguchi eyaletindeki Shunan şehrinde cadde ve sokaklardaki araçlar güçlükle ilerleyebildi.

Japonya'da etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Yamaguchi eyaletinin Shunan şehrindeki bazı bölgeleri sel basarken, araçların yolda ilerlemekte güçlük çektiği kameralara yansıdı. Japonya Meteoroloji Ajansı, Hiroshima, Tottori, Nagasaki ve Shimane eyaletlerinde sel ve toprak kayması uyarısı yaparken, yağışların ülkenin geniş kesimlerinde pazar sabahına dek süreceği bildirildi. Yerel otoriteler, riskli bölgelerde yaşayan sakinleri tahliye uyarılarına karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

Japonya'da yaklaşık bir haftadır etkisini sürdüren şiddetli yağışlar geçtiğimiz cumartesi günü Shizuoka eyaletindeki Atami şehrinde sel ve toprak kaymalarına neden olmuş, 9 kişi felakette hayatını kaybetmişti. Kendilerinden haber alınamayan 21 kişiyi arama çalışmalarının bugün de sürdüğü açıklanmıştı. Bölgedeki 130 ev toprak kayması ve sel nedeniyle zarar görmüştü.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Japonya'da şiddetli yağmur su baskınlarına yol açtı
Japonya'da şiddetli yağmur su baskınlarına yol açtı
Japonya'da şiddetli yağmur su baskınlarına yol açtı
Japonya'da şiddetli yağmur su baskınlarına yol açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Ersoy

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