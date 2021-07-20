Japonya'da Moderna aşısının 12-17 yaş arasında kullanımına onay
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Japonya'da Moderna aşısının 12-17 yaş arasında kullanımına onay

Japonya'da Moderna aşısının 12-17 yaş arasında kullanımına onay
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Japonya Sağlık Bakanlığı'nın uzman kurulu, ülkede halihazırda uygulanan Moderna üretimi Covid-19 aşısının 12-17 yaş arasındaki kişilerde kullanımını onayladı.

Japonya Sağlık Bakanlığı'nın uzman kurulu, ülkede halihazırda uygulanan Moderna üretimi Covid-19 aşısının 12-17 yaş arasındaki kişilerde kullanımını onayladı.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını karşısında aşılama seferberliğine geçtiğimiz 17 Şubat'ta sağlık çalışanları ile başlayan Japonya'da hükümet, şimdiye dek yalnızca yetişkinlere uygulanan Moderna üretimi Covid-19 aşısının kullanım iznini genişletti. Japonya Sağlık Bakanlığı'nın uzman kurulu ABD'li ilaç şirketi Moderna tarafından Covid-19'a karşı üretilen aşının 12-17 yaş arasında kullanımına onay verdi. Hükümetin, ülke çapındaki aşılama programının bir parçası olarak Moderna aşısının söz konusu yaş grubuna ücretsiz olarak sağlanmasına dair kararın ise önümüzdeki günlerde vereceği bildirildi. Son gelişme ile birlikte Moderna aşısı, Pfizer-BioNTech üretimi aşının ardından Japonya'da 12 yaş ve üzeri için kullanım onayı olan 2. aşı oldu.

MAYIS'TA ONAY ALMIŞTI

Japonya, Moderna üretimi Covid-19 aşısının 18 yaş ve üstü kişilerde acil durumlarda kullanımına geçtiğimiz Mayıs ayında onay vermiş, Moderna aşıları Tokyo ve Osaka'da Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) tarafından kurulan kitlesel aşılama merkezlerinde ve yerel yönetimler, şirketler ile üniversiteler tarafından yürütülen aşılama programlarında kullanılmıştı. Şimdiye dek yaklaşık 27.5 milyon kişinin tamamen aşılandığı Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 844 bin 539'a ulaşmış, ölü sayısı da 15 bin 75 olmuştu.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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