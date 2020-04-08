- Japonya'da korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 109'a yükseldi- Vaka sayısı 5 bin 200'ü aştı - Japonya'da korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 109'a yükseldi Vaka sayısı 5 bin 200'ü aştı Japonya'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a, ülkedeki toplam vaka sayısı ise 5 bin 202'ye yükseldi.

- Japonya'da korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 109'a yükseldi

Vaka sayısı 5 bin 200'ü aştı

TOKYO - Japonya'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a, ülkedeki toplam vaka sayısı ise 5 bin 202'ye yükseldi.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüsü salgını nedeniyle dün olağanüstü hal ilan edilen Japonya'da bir kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece, 11'i daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularından olmak üzere ülkedeki toplam can kaybı sayısı 109'a yükseldi.

Vaka sayısı artmaya devam ediyor

Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, bugün Kumamoto, Hyogo, Fukui, Hokkaido, Kanagawa, Okayama, Toyama, Yamagata ve Okinawa bölgelerinden bildirilen yeni vakalar ise, ülke genelindeki toplam vaka sayısını 5 bin 202'ye taşıdı. İki hafta süreyle karantina altında tutulan geminin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 4 bin 490 kişi korona virüsüne yakalandı.

En fazla Tokyo etkilendi

Bin 195 vaka ile Tokyo salgından en fazla etkilenen bölge olurken, Tokyo'yu 481 vaka sayısı ile Osaka izledi. Kanagawa'da 297, Chiba'da ise 291 kişiye virüs bulaştı. Diğer vakalar, ülke genelindeki farklı eyaletlerden bildirildi. Bugün itibariyle Japonya genelinde 80 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, şimdiye dek bin 242 kişinin iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği belirtildi.

Kaynak: İHA