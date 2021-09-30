Japonya'da iktidar partisinin yeni lideri Kişida'dan 'ülkeyi ayağa kaldırma' sözü Açıklaması - Haberler
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Japonya'da iktidar partisinin yeni lideri Kişida'dan "ülkeyi ayağa kaldırma" sözü Açıklaması

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Japonya'da iktidar partisinin yeni lideri Kişida'dan

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrasi Partisi (LDP) liderliğine seçilen Kişida Fumio, "yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) salgınının sarstığı ülkeyi yeniden ayağa kaldırma" sözü verdi.

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrasi Partisi (LDP) liderliğine seçilen Kişida Fumio, "yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) salgınının sarstığı ülkeyi yeniden ayağa kaldırma" sözü verdi.

Gelecek hafta "başbakan olmasına kesin gözüyle bakılan" Kişida, LDP liderlik seçimleri sonrası düzenlediği basın toplantısında, hükümet olarak birçok sahada uygulayacakları politikaları anlattı.

Kişida, ülkedeki "gelir eşitsizliğinin azaltılması için çalışacağını" belirterek, "Gelirler birçok sahada artarsa bu durum gelir uçurumunu ortadan kaldıracak ve tüketimi teşvik edecek." dedi.

Büyüme olmadan servet dağılımının sağlanamayacağını savunan Kişida, "Servet dağılımı olmadan da büyüme oluşmaz." diyerek, "büyüme ve dağılımın verimli döngüsünü" sağlayacağı sözü verdi.

Salgın etkisindeki ekonomiye yönelik yıl sonuna kadar trilyonlarca yenlik ekonomik paket uygulama taahhüdünü yineleyen Kişida, "Kovid-19'un sarstığı ülkeyi yeniden ayağa kaldıracağını" kaydetti.

Demokrasi, barış ve istikrarı koruma kararlılığı göstereceğini belirten Kişida, küresel sorunların çözümüne katkıda bulunulması dahil birçok alanda Japonya'nın "uluslararası görünürlüğünü" artıracağını bildirdi.

Kişida, "Bu kararlılık temelinde diplomasi ve güvenlik politikaları izleyerek 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' vizyonunu gerçekleştireceğim." dedi.

Seçimlerde Kişida dün rakipleri, Reform Bakanı Kono Taro ile kadın adaylar eski İçişleri ve İletişim bakanları Noda Seiko ve Takaiçi Sanae'yi mağlup ederek ipi göğüslemişti.

???????Kişida 4 Ekim'de, LDP ve koalisyon ortağı Komeito'nun hakimiyetindeki Temsilciler Meclisi (Şuugiin) oturumunda, Japonya'nın yeni başbakanı ilan edilecek.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Japonya'da iktidar partisinin yeni lideri Kişida'dan 'ülkeyi ayağa kaldırma' sözü Açıklaması - Haberler
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