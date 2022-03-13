Japonya'da geleneksel ateş üzerinde yürüme festivali - Haberler

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Japonya'da geleneksel ateş üzerinde yürüme festivali

AA - David Mareuıl - Güncel
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Etkinlik alanına gelen monklar Etkinlik öncesi dua edilmesi ve gösteri yapılması Ateşin yakılması Ateş üzerinde yürüyenler Japonya'daki geleneksel ateş üzerinde yürüme festivali olarak bilinen "Mt Takao-Hiwatari" festivalinde Yamabushi monkları ve diğer katılımcılar, bedenlerinin ve...

Etkinlik alanına gelen monklar

Etkinlik öncesi dua edilmesi ve gösteri yapılması

Ateşin yakılması

Ateş üzerinde yürüyenler Japonya'daki geleneksel ateş üzerinde yürüme festivali olarak bilinen "Mt Takao-Hiwatari" festivalinde Yamabushi monkları ve diğer katılımcılar, bedenlerinin ve ruhlarının temizlenmesi için Yakuo-in tapınağında yalın ayak ateş üzerinde yürüdü.

Japonya'da geleneksel ateş üzerinde yürüme festivali

Japonya'da geleneksel ateş üzerinde yürüme festivali

Japonya'da geleneksel ateş üzerinde yürüme festivali

AA / David Mareuıl - Güncel

Japonya, dua, Güncel, Haberler

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