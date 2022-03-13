Japonya'da geleneksel ateş üzerinde yürüme festivali

Etkinlik alanına gelen monklar

Etkinlik öncesi dua edilmesi ve gösteri yapılması

Ateşin yakılması

Ateş üzerinde yürüyenler Japonya'daki geleneksel ateş üzerinde yürüme festivali olarak bilinen "Mt Takao-Hiwatari" festivalinde Yamabushi monkları ve diğer katılımcılar, bedenlerinin ve ruhlarının temizlenmesi için Yakuo-in tapınağında yalın ayak ateş üzerinde yürüdü.