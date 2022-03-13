Japonya'da geleneksel ateş üzerinde yürüme festivali
AA - David Mareuıl - Güncel
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Etkinlik alanına gelen monklar Etkinlik öncesi dua edilmesi ve gösteri yapılması Ateşin yakılması Ateş üzerinde yürüyenler Japonya'daki geleneksel ateş üzerinde yürüme festivali olarak bilinen "Mt Takao-Hiwatari" festivalinde Yamabushi monkları ve diğer katılımcılar, bedenlerinin ve...
Etkinlik alanına gelen monklar
Etkinlik öncesi dua edilmesi ve gösteri yapılması
Ateşin yakılması
Ateş üzerinde yürüyenler Japonya'daki geleneksel ateş üzerinde yürüme festivali olarak bilinen "Mt Takao-Hiwatari" festivalinde Yamabushi monkları ve diğer katılımcılar, bedenlerinin ve ruhlarının temizlenmesi için Yakuo-in tapınağında yalın ayak ateş üzerinde yürüdü.