Japonya'da "Filistin Dayanışması ve Kudüs" gösterisi düzenlendi
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Japonya'da "Filistin Dayanışması ve Kudüs" gösterisi düzenlendi

Japonya'da 'Filistin Dayanışması ve Kudüs' gösterisi düzenlendi
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya'nın başkenti Tokyo'da "Filistin Dayanışması ve Kudüs" gösterisi düzenlendi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da "Filistin Dayanışması ve Kudüs" gösterisi düzenlendi.

Müslüman ülkelerden insan hakları örgütlerinin üyeleri ve öğrenciler cuma namazı sonrası Tokyo Camisi önünde buluştu.

Camiden başkentin Şibuya bölgesine hareket eden gruplar polis kordonu eşliğinde Harajuku üzerinden Yoyogi Park'a yürüdü.

Yürüyüşe Nipponzan Myohoji Budist Tapınağı rahipleri ve Hristiyan Barış Ağı temsilcileri de eşlik etti.

Mısır, Pakistan, Filistin, Japonya ve Türkiye bayraklarının taşındığı gösteride "Kahrolsun İsrail", "Terörist İsrail", "Kudüs'ün işgali durdurulsun", "Filistin'e özgürlük" sloganları atıldı.

Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammet Rıfat Çınar, Yoyogi Park'a ulaşan gruplara Filistin'de verilen şehitler dolayısıyla gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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