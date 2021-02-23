Japonya'da bilim insanları, koronavirüsün 'konuşmayla' nasıl yayıldığını ortaya çıkardı
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Japonya'da bilim insanları, koronavirüsün 'konuşmayla' nasıl yayıldığını ortaya çıkardı

23.02.2021 21:19 | Son Güncelleme: 23.02.2021 21:29
Japonya'da bilim insanları, koronavirüsün 'konuşmayla' nasıl yayıldığını ortaya çıkardı

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Aoyama Gakuin Üniversitesi'nden bilim insanları, koronavirüsün (Covid-19) konuşma yoluyla nasıl yayıldığını duman ve lazer sistemiyle görüntüledi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Aoyama Gakuin Üniversitesi'nden bilim insanları, koronavirüsün (Covid-19) konuşma yoluyla nasıl yayıldığını duman ve lazer sistemiyle görüntüledi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Aoyama Gakuin Üniversitesi'nden bilim insanları, yaptıkları çalışmayla koronavirüsün konuşma yoluyla nasıl yayıldığını belirledi. Araştırmacılar, duman ve lazer tekniklerini kullanarak konuşma yoluyla virüsün nasıl yayıldığını görüntüledi. Araştırmacılar, yayılmaya maskenin bile engel olamadığını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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