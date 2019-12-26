: Japonya'da 12 yıl sonra ilk kez bir yabancı idam edildi

26.12.2019 15:25 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:41

Japonya'da isminin Wei Wei olduğu öğrenilen bir Çinli, 2003 yılında 4 kişilik bir aileyi öldürmekten ötürü idam cezasına çarptırılmıştı. Japonya Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Wei'nin söz konusu cinayetleri 2003 yılının ortalarında iki Çinli suç ortağıyla birlikte işlediğinin tespit edildiği belirtilmişti.

JAPONYA'DA İDAM CEZASI DESTEKLENİYOR

Wei'nin suçunu kabul ettiği öğrenilirken, Çin'e kaçan iki suç ortağının Çinli yetkililerce yakalandığı, birinin idamla, diğerinin ise müebbet hapisle cezalandırıldığı öğrenildi. Japonya, idam cezası uygulayan 7 ülkeden biri ve idam cezası halkın çoğunluğu tarafından da destekleniyor.

Japonya'daki idam cezalarında suçlulara ne zaman idam edilecekleri infaz sabahına kadar açıklanmıyor. Öte yandan, Japonya'da halihazırda idam bekleyen 120 suçlunun olduğu biliniyor.

SOYGUNDA 4 KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞLERDİ

Wei Wei, iki kişiyle birlikte Fukuoka kentinde iş adamı Shinjiro Matsumoto'nun evini soymaya çalışmıştı. Matsumoto ve iki çocuğu boğularak, eşi ise banyoda öldürülmüştü. Cesetleri ise ağırlık bağlandıktan sonra Hakata Körfezi'nden denize atılmıştı. Wei'yle birlikte cinayetleri işleyen iki kişi Çin'e kaçmıştı.

Bu kişilerden biri Çin'de 2005'te idam edilmiş, diğeri de ömür boyu hapis cezası almıştı.





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