JAPONYA BÜYÜKELÇİSİ, BARTIN'DA KADIN MESLEKİ EĞİTİM VE BECERİ MERKEZİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

JAPONYA BÜYÜKELÇİSİ, BARTIN'DA KADIN MESLEKİ EĞİTİM VE BECERİ MERKEZİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

JAPONYA Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, Bartın'ın Kozcağız beldesinde Kadın Mesleki Eğitim ve Beceri Merkezi'nin açılışına katıldı.

BARTIN (DHA) - JAPONYA Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, Bartın'ın Kozcağız beldesinde Kadın Mesleki Eğitim ve Beceri Merkezi'nin açılışına katıldı. Büyükelçi Kazuhiro selde yaşamını yitiren Arife Ünal'ın mezarını ziyaret ederek, çiçek bıraktı. Japonya Büyükelçiliği'nce yerel hibe projeleri programı kapsamında desteklenen Bartın Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen Kadın Meslek Eğitim ve Beceri Merkezi'nin açılışı yapıldı. Törene Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, Bartın Valisi Sinan Güner, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç katıldı. Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro törende yaptığı konuşmada, Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan Japonya hükümetine bölgede yaşayan kadınların çalışma hayatına atılabilmeleri için gerekli olan eğitim ortamını sağlayabilmelerini hedefleyen bir proje teklif edilmiştir. Biz de bu amacı kabul ederek, kadınlar için mesleki eğitim merkezinin yenilenmesi ve kursların uygulanması için gerekli ekipmanların temini konusunda hibe desteği sağladık. Yenilenen eğitim merkezinde eğitim gören kadınların geleneksel el sanatları ve yöresel yiyeceklerin üretimi ile ilgili beceriler kazanmaları ve bölgede özgürlüklerini kazanabilmeleri adına, bir adım atmaları oldukça mutluluk vericidir. dedi. Törende daha sonra kursiyerlere belgeleri verildi. Büyükelçi Kazuhiro ve davetliler merkezi gezerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

SELDE YAŞAMINI YİTİREN KADININ MEZARINI ZİYARET ETTİ

Japonya Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, tören sonrasında 11 Ağustos günü Bartın'ın Ulus ilçesi Akörensöküler köyünde yaşanan sel felaketinde yaşamını yitiren Arife Ünal'ın mezarını ziyaret ederek, çiçek bıraktı.

JAPONYA BÜYÜKELÇİSİ, BARTIN'DA KADIN MESLEKİ EĞİTİM VE BECERİ MERKEZİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI

JAPONYA BÜYÜKELÇİSİ, BARTIN'DA KADIN MESLEKİ EĞİTİM VE BECERİ MERKEZİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI

JAPONYA BÜYÜKELÇİSİ, BARTIN'DA KADIN MESLEKİ EĞİTİM VE BECERİ MERKEZİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI

JAPONYA BÜYÜKELÇİSİ, BARTIN'DA KADIN MESLEKİ EĞİTİM VE BECERİ MERKEZİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Buray İrem Derici Mehmet Ali Erbil
Spor Lionel Messi Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mario Balotelli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: JAPONYA BÜYÜKELÇİSİ, BARTIN'DA KADIN MESLEKİ EĞİTİM VE BECERİ MERKEZİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 09:55:02. #1.17#