Japonya Başbakanı Abe, Suudi Kralı Selman ile görüştü

13.01.2020 09:18 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:23

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'e Japonya'nın Orta Doğu'daki durumu istikrara kavuşturmak için elinden gelen her türlü diplomatik çabayı göstereceğini söyledi.



Japonya Başbakanı Shinzo Abe, üç ayaklı Orta Doğu turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan'da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile görüştü. Riyad'da gerçekleşen görüşmede Abe'nin, Kral Selman'a Japonya'nın Orta Doğu'daki durumu istikrara kavuşturmak için elinden gelen her türlü diplomatik çabayı göstereceğini ifade etti. Görüşmede Japonya'nın denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere Orta Doğu'ya askeri güç gönderme kararını da gündeme getiren Abe, askeri misyonun amacı hakkında Selman'a bilgi verdi. Abe ayrıca, bu yıl Suudi Arabistan'ın G-20 zirvesine, Japonya'nın ise olimpiyatlara ev sahipliği yapacağını hatırlatarak 2020'nin iki ülke için de tarihi bir yıl olacağını vurguladı.



Suudi Arabistan'ın reform çabalarından övgüyle söz ettiği kaydedilen Abe, söz konusu çabaların Orta Doğu'da istikrar için gerekli olduğunu belirtti. Abe, enerjinin yanı sıra başka alanlarda da işbirliğinin hızlandırılması konusundaki umudunu da dile getirdi.



İki lider işbirliğinde mutabık kaldı



Kral Selman ise Japonya ile Suudi Arabistan arasında artan işbirliğinden memnun olduğunu belirterek iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın enerji ve diğer alanlarda derinleştirilmesini umduğunu söyledi. Selman ve Abe'nin, iki ülkenin de 2020'de ev sahipliği yapacağı uluslararası etkinliklerin başarısı için işbirliği içinde çalışma konusunda da mutabık kaldığı öğrenildi. - TOKYO

Kaynak: İHA