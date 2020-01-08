Japonya Başbakanı Abe'den hükümete talimat

08.01.2020 10:20 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:20

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, hükümet yetkililerine İran'ın Irak'taki ABD kuvvetlerine yönelik saldırısının ardından beklenmedik gelişmelere hazırlıklı olmak için gerekli tüm önlemleri alma talimatı verdi.

ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından İran'ın Irak'taki ABD üslerine yaptığı misilleme saldırısı, Japonya'da hükümeti alarma geçirdi. Hükümet üyeleri, bu sabah yapılan Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında son gelişmeleri masaya yatırdı. Başbakan Shinzo Abe, Başbakan Yardımcısı Taro Aso, Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, Savunma Bakanı Taro Kono ve Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi'nin katıldığı toplantıda, Abe'nin kurmaylarına gelişmeleri yakından takip ve analiz etme ve ilgili bölgelerdeki Japon vatandaşlarını korumak için ellerinden geleni yapmaları talimatı verdiği öğrenildi. Abe, hükümet yetkililerine mümkün olan tüm diplomatik çabalar için diğer ülkelerle işbirliği yapılması konusunda da çalışma talimatı verdi.

DİPLOMATİK ÇABA ÇAĞRISI

Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, toplantıdan sonra gazetecilere verdiği demeçte, Japonya'nın diğer ülkelerle işbirliği içinde çalışacağını ve Orta Doğu bölgesindeki Japon vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için elinden geleni yapacağını söyledi. Suga, Japonya'nın tüm tarafları gerginliği azaltmak için diplomatik çaba göstermeye davet ettiğini de sözlerine ekledi.

(İHA)

Kaynak: İHA