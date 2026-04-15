Yavuz Bingöl’den “Başıbozuklar” filmine dava! 2 milyon TL şartı

Yavuz Bingöl, “Kumpanya” adlı eserinin izinsiz kullanıldığı iddiasıyla “Başıbozuklar” filmi hakkında dava açtı. Mahkeme, filmin vizyonunun durdurulması talebini reddederken, davalı taraf için 2 milyon TL teminat şartı getirdi.

Serkan Kazancı’nın haberine göre; sanatçı Yavuz Bingöl, “Kumpanya” adlı eserinin izinsiz şekilde kullanıldığı gerekçesiyle “Başıbozuklar” filmi hakkında yargı yoluna başvurdu. Açılan dava sonrası mahkemeden dikkat çeken bir ara karar çıktı.

TELİF İDDİASIYLA DAVA AÇTI

Yavuz Bingöl’ün, söz konusu filmde kendi eserinin izinsiz kullanıldığını öne sürerek hukuki süreç başlattığı öğrenildi. Dava, kısa sürede sektörün gündemine oturdu.

VİZYON DURDURMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme, Bingöl’ün filmin vizyonunun durdurulmasına yönelik talebini reddetti. Bu karar, davanın seyrine ilişkin önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

2 MİLYON TL TEMİNAT ŞARTI

Öte yandan mahkeme, davalı taraf için 2 milyon TL teminat şartı getirdi. Sürecin önümüzdeki günlerde nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

Musa Can Çayan
Gülistan Doku dosyasında şok polis detayı! Artık bütün oklar aynı ismin üzerinde

Şok polis detayı ortaya çıktı! Artık bütün oklar aynı ismin üzerinde
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan: Önümüzdeki 6 yılda Türkiye'deki doktor sayısı 350 bine ulaşacak

Türkiye'de kaç doktor var? Sayı verip hedefi söyledi
Hasan Can Kaya nişan iddialarına açıklık getirdi

Nişan sanıldı, gerçek başka çıktı
Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti

Eski hakemin ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti
Talihsiz olay! 23 yaşındaki genç evinde hayatını kaybetti

Talihsiz olay! 23 yaşındaki genç evinde hayatını kaybetti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan: Önümüzdeki 6 yılda Türkiye'deki doktor sayısı 350 bine ulaşacak

Türkiye'de kaç doktor var? Sayı verip hedefi söyledi
Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ı Serpil Örümcer’den yardım çığlığı: Zamanım çok az

Yeşilçam’ın ‘Bayan Bacak’ından yardım çığlığı
İstanbul 3 gün boyunca çöl tozunun etkisinde kalacak

Korkulan oldu, İstanbul'a geliyor! Bu hastalıkları olanlar aman dikkat