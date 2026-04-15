Yavuz Bingöl’den “Başıbozuklar” filmine dava! 2 milyon TL şartı

Serkan Kazancı’nın haberine göre; sanatçı Yavuz Bingöl, “Kumpanya” adlı eserinin izinsiz şekilde kullanıldığı gerekçesiyle “Başıbozuklar” filmi hakkında yargı yoluna başvurdu. Açılan dava sonrası mahkemeden dikkat çeken bir ara karar çıktı.

TELİF İDDİASIYLA DAVA AÇTI

Yavuz Bingöl’ün, söz konusu filmde kendi eserinin izinsiz kullanıldığını öne sürerek hukuki süreç başlattığı öğrenildi. Dava, kısa sürede sektörün gündemine oturdu.

VİZYON DURDURMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme, Bingöl’ün filmin vizyonunun durdurulmasına yönelik talebini reddetti. Bu karar, davanın seyrine ilişkin önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

2 MİLYON TL TEMİNAT ŞARTI

Öte yandan mahkeme, davalı taraf için 2 milyon TL teminat şartı getirdi. Sürecin önümüzdeki günlerde nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.