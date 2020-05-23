Japon tenisçiden rekor
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Japon tenisçiden rekor

Japon tenisçi Naomi Osaka, 37.4 milyon dolarlık gelirle bir yıl içinde kadın sporcuların elde ettiği en yüksek kazanç rekorunu kırdı.

Japon tenisçiden rekor
23.05.2020 10:04 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:13

Japon tenisçi Naomi Osaka, 37.4 milyon dolarlık gelirle bir yıl içinde kadın sporcuların elde ettiği en yüksek kazanç rekorunu kırdı.

Japon tenis yıldızı Naomi Osaka, 37.4 milyon dolarlık kazanç elde ederek, tüm zamanların bir yıl içinde en fazla gelir sahibi olan kadın sporcusu rekorunu kırdı. Japon basınının Forbes dergisinin araştırmasına dayandırdığı habere göre, 22 yaşındaki Osaka geçen yıl spor malzemeleri üreticisi Nike ile yaptığı 2025'e kadar sürecek anlaşmadan 10 milyon dolar aldı. Ayrıca iki kez Grand Slam turnuvası şampiyonluğu bulunan genç sporcunun geliri kazandığı ödüllerle ve sponsorluk anlaşmaları ile birlikte son 1 yılda 37.4 milyon dolar oldu. Ünlü yıldızın korona virüs salgını nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları tanıtım etkinliklerinden elde ettiği anlaşma gelirleri de kırdığı rekorda rol oynadı.

Devleri geride bıraktı

2015 yılında 29.7 milyon dolar kazanarak aynı rekorun sahibi olan Maria Sharapova'yı geride bırakan Osaka, tahtı 4 yıldır zirvede olan ABD'li tenisçi Serena Williams'dan da almış oldu.

Zirveye ulaştı

Japon bir anne ve Haitili bir babanın kızı olan Osaka, 2018'de ABD Açık ve 2019'da Avustralya Açık tenis turnuvalarını kazanmıştı. İki Grand Slam şampiyonluğu bulunan Osaka, Ocak 2019'da ise kadınlar tek sıralamasında birinci olmuştu. - TOKYO

Kaynak: İHA

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