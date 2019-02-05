Japon Basınından Kagawa'ya Yoğun İlgi

Shinji Kagawa'nın imza törenine Japon basını yoğun ilgi gösterdi. Vodafone Park'taki imza törenine 10 Japon basın mensubu yer aldı.

Beşiktaş, ara transferde kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, Nicolas Isimat-Mirin, Muhayer Oktay ve Shinji Kagawa için imza töreni düzenledi. Özellikle Shinji Kagawa'ya yoğun ilgi gösterilirken, basın toplantısında yer alan Japon gazeteciler de dikkatlerden kaçmadı. Japonya'nın birçok medya kuruluşunun temsilcisi olan 10 gazeteci, Shinji Kagawa'nın basın toplantısını takip ederek notlar aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA