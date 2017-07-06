Jane Austen Her Yönüyle Sabitfikir'de

Jane Austen ölümünün 200. yılında da günümüz okuruna seslenmeyi sürdürüyor. '18 Temmuz 1817'de hayata gözlerini kapayan Jane Austen'ı hâlâ okumak için sebebimiz var mı? Romanlarını "Bir Lady" olarak imzalayan, kafasındaki beyaz bonesi ve temiz suratıyla hatırlanan oldukça mütevazı, hatta taşralı ve dışarıdan hanım hanımcık görünen bu kadının 21. yüzyılda bize söyleyecek neyi olabilir?' soruları, SabifFikir'in yeni sayısında yanıt buluyor.

SabitFikir orta sayfalarının vazgeçilmezi KararsızOkur infografiği de, her zamanki gibi kapak konusunu destekliyor. Murat Can Aşlak'ın hazırladığı ve Onur Atay'ın resimlediği KararsızOkur da popüler kültürün budamaya kalkıştığı Jane Austen'i etkilediği ve etkilendiği kitaplarla beraber ele alıyor. Söyleşi sayfalarında ise Ece Karaağaç, zarafet uzmanı Gökhan Dumanlı'yı konuk ediyor.

GÜNCEL MESELELER VE GÜVENİLİR KİTAP ELEŞTİRİLERİ

Dünyadan sayfalarında Mert Tanaydın gittikçe yaygınlaşan eş zamanlı yayıncılık konusunu ele alırken, Sinema sayfalarında Abbas Bozkurt yerli edebiyat uyarlamalarının unutulmaz karakterleri arasında dolanıyor. Cihan Akkartal Televizyon sayfalarında dünya çapında ses getiren Damızlık Kızın Öyküsü'nü masaya yatırırken, Müzik sayfalarında Hilmi Tezgör "çizgili" müzik tarihinde okurlarını bir yolculuğa davet ediyor. Levent Cantek GrafikRoman sayfalarında gizemli bir katilin peşine düşerken, DündenYarına sayfalarında Seval Şahin tefrika romanların dünyasına götürüyor. Irmak Şahinoğlu Değini sayfalarında insan ruhunun sınırlarında dolaşırken, Yankı Enki BaşkaDünyalar'da sonsuz uzayın derinliklerinde bir yolculuğa çıkıyor.

SabitFikir'in bu sayısında ayrıca Haruki Murakami, Adrian Barnes, Jeanette Winterson, Hülya Dündar Şahin, Tuncer Erdem, Jo Cotterill, Enrique Vila-Matas, Karl Ove Knausgaard ve Gözde Kurt'un eserlerini güvenilir eleştirmenler A. Ömer Türkeş, Burcu Bayer, Gökçe Gündüç, Aysu Önen, Tuğçe Isıyel, Ali Bulunmaz, Seda Ateş, Melisa Kesmez, Can Semercioğlu ve Adalet Çavdar yorumluyor.

KuşBakışı bölümünün bu ayki konuğu ise bu yıl edebiyattaki 30. yılını kutlayan ve çocuk edebiyatından söz ederken ilk akla gelen isimlerden biri olan Sevim Ak.

SabitFikir'in kapak illüstrasyonu Fırat Bilal'e ait. Ancak çizimler bununla sınırlı değil; iç sayfalarda dikkatli gözler, çok sayıda yetenekli ve genç çizerle de karşılaşıyor.