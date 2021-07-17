Jandarmanın yaralı bulduğu tilkiye tedavi
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Jandarmanın yaralı bulduğu tilkiye tedavi

Jandarmanın yaralı bulduğu tilkiye tedavi
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince kırsalda yaralı bulunan tilki, hayvan hastanesine götürülürken tedavi uygulandı.

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince kırsalda yaralı bulunan tilki, hayvan hastanesine götürülürken tedavi uygulandı. 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağın ilçesi kırsalında yaptıkları devriye görevinde hareket edemeyen tilkiyi fark etti. Ekipler yaptıkları incelemeyle tilkinin yaralandığını belirledi. Olay yerinde önce beslenen tilki daha sonra tedavi için Fırat Üniversitesi bünyesindeki hayvan hastanesine götürülerek, tedaviye alındı.

 


Jandarmanın yaralı bulduğu tilkiye tedavi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

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