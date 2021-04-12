Jandarmanın yaralı bulduğu kerkenez tedaviye alındı
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Jandarmanın yaralı bulduğu kerkenez tedaviye alındı

Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN - Haberler | Güncel
Jandarmanın yaralı bulduğu kerkenez tedaviye alındı

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde jandarma tarafından yaralı halde bulunan kerkenez tedaviye alındı.

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde jandarma tarafından yaralı halde bulunan kerkenez tedaviye alındı.

Ağlasun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından devriye sırasında yol kenarındaki tarlada yaralı halde görülen kerkenez alınıp, Burdur İl Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğa Koruma Timi tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne getirildi. Avlanırken ağaca çarpıp, kanadı kırıldığı ve uçamadığı belirlenen kerkenez, tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.


Jandarmanın yaralı bulduğu kerkenez tedaviye alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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