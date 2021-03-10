Jandarmanın 'korona' hassasiyeti

Samsun'un Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede artan korona virüs vakaları sonrasında aldığı tedbirler kapsamında birçok noktada 'HES kodu' uygulaması gerçekleştirdi.

Samsun'un Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede artan korona virüs vakaları sonrasında aldığı tedbirler kapsamında birçok noktada 'HES kodu' uygulaması gerçekleştirdi.

Samsun'da korona virüs vaka oranlarında rekor artış sonrası tedbirler sıkılaştırıldı. Alınan tedbirler çerçevesinde Çarşamba ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince birçok noktada 'HES kodu' sorgulaması gerçekleştiriliyor. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kızılot Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından Yukarı Kavacık Mahallesi'nde icra edilen HES kodu denetimi sırasında karantina kurallarına uymadığı tespit edilen Y.B.(30) isimli şahsa, 3 bin 464 TL idari para cezası uygulanarak Samsun Münevver Ayaşlı öğrenci yurduna sevk edildi.

Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamaların sürekli olarak devam edeceği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı