FETÖ'nün Jandarma Yapılanmasına Yönelik İddianame Tamamlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19 sivil olmak üzere 92 şüpheli hakkında, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli hapis cezaları istemiyle iddianame hazırlandı.

73 JANDARMA PERSONELİNİN DARBE GECESİ FAALİYETLERİ ANLATILDI

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından hazırlanan 841 sayfalık iddianamede, 66 şüphelinin tutuklu, 12 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 14 şüphelinin ise firari olduğu ve haklarında yakalama kararı bulunduğu belirtildi. FETÖ'nün kuruluşu, genel yapısı ve karıştığı suçların özetlendiği iddianamede, eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın ve yardımcılarının bulunduğu 73 jandarma personelinin darbe girişimi akşamı yaptığı faaliyetler anlatıldı.

19 ŞÜPHELİNİN ÖRGÜT YAPISINDAKİ YERİNE VURGU

İddianamede, aralarında FETÖ'nün jandarma yapılanmasının sözde "manevi abisi" Şemsi Zafer Yalçın ile sözde "Marmara Bölge Temsilcisi" Nihat Keskin'in de bulunduğu 19 şüphelinin, örgüt yapılanmasındaki yerlerine ve jandarmayla ilişkilerine vurgu yapıldı.

İSTENİLEN CEZALAR

İddianamede, aralarında eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Sercan'ın ve yardımcılarının da bulunduğu albay, yarbay, yüzbaşı, üsteğmen, astsubay ve uzman çavuş rütbesindeki 73 kişinin, "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

22,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Aralarında terör örgütünün sözde "manevi abisi" Yalçın ve "Marmara Bölge Temsilcisi" Keskin'in de bulunduğu sözde "abi" konumundaki 12 kişi için de "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianamede, bu şüphelilerin "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan da 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İDDİANAME AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

İddianamede, örgütün sözde "abi"lerinden 5 kişiye, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 22,5 yıla kadar, 2 şüpheliye ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi talebinde bulunuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının onayladığı iddianame, Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.