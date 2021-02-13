Jandarmadan, Sevgililer Gününde evlenen yaşlı çifte sürpriz ziyaret
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Jandarmadan, Sevgililer Gününde evlenen yaşlı çifte sürpriz ziyaret

13.02.2021 16:42 | Son Güncelleme: 13.02.2021 16:46
Jandarmadan, Sevgililer Gününde evlenen yaşlı çifte sürpriz ziyaret

YOZGAT'ın Yerköy ilçesi Hacıosmanlı köyünde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenen Selver (66) ve Ömer Sağancı (68) çifti, 50'nci evlilik yıldönümlerini evde kendilerini ziyaret eden kadın astsubaylarla pasta keserek kutladı.

YOZGAT'ın Yerköy ilçesi Hacıosmanlı köyünde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenen Selver (66) ve Ömer Sağancı (68) çifti, 50'nci evlilik yıldönümlerini evde kendilerini ziyaret eden kadın astsubaylarla pasta keserek kutladı.

İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, evlilik yıl dönümleri 14 Şubat Sevgililer Günü olan Sağancı çiftine, 50'nci evlilik yıl dönümlerinde sürpriz ziyarette bulundu. Sağancı çifti, Jandarma Astsubay Üstçavuş Saadet Öz ve Astsubay Kıdemli Çavuş Güliz Şahin'i ellerinde çiçek ve pasta ile kapıda görünce şaşırdı. Astsubaylar, bir süre sohbet ettikleri çiftin 50'nci evlilik yıldönümünü pasta keserek kutladı. Öz ve Şahin, yaşlı çifte dolandırıcılık, kadına şiddet ve hırsızlık olaylarına karşı da uyarıcı bilgiler verdi.

Sağancı çifti ise sürpriz ziyaret için teşekkür etti. Ömer Sağancı, görücü usulü evlendiklerini anlatarak, "Yarım asırlık evliliğimiz acı ve tatlı günlerle geçti. Zaman zaman tartışmalarımız da oldu. Bir su bulanır, geri durulur, inişli ve yokuşlu günler geçer; ama sabırlı olmak gerekiyor. Anne ve babalar çocuklarına örnek olmalı. Sevgi ve saygı olacak. Sevginin saygının olmadığı yerde hayır ve bereket olmaz" dedi. Selver Sağancı da, eşine ve işine sahip çıkarsan sorun olmayacağını belirterek, "Eskiden kadınlar, elinde ibrik, leğen, eşi abdest alırken suyunu dökerdi. Şimdikilerde o yok, birbirleriyle bir tartışmada ayrılıyorlar. Sabırlı olmak gerekiyor. Tek bildiğim eşin ve işine sahip olacaksın. Gençlerimiz işine ve eşine sahip olsunlar sabırlı olsunlar" diye konuştu.

Selver Sağancı, "Bizi sevindirdiniz, bizi onurlandırdınız, rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin" diye konuştu. Sağancı çifti, ziyaretin ardından kadın jandarmaları el sallayarak uğurladı. 


Jandarmadan, Sevgililer Gününde evlenen yaşlı çifte sürpriz ziyaret
Jandarmadan, Sevgililer Gününde evlenen yaşlı çifte sürpriz ziyaret
Jandarmadan, Sevgililer Gününde evlenen yaşlı çifte sürpriz ziyaret
Jandarmadan, Sevgililer Gününde evlenen yaşlı çifte sürpriz ziyaret
Jandarmadan, Sevgililer Gününde evlenen yaşlı çifte sürpriz ziyaret
Jandarmadan, Sevgililer Gününde evlenen yaşlı çifte sürpriz ziyaret

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun GÖKÇEOĞLU

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