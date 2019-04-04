Jandarmadan "Otizme Mavi Işık Yak" Etkinliği

Kilis'te "2 Nisan Otizm Farkındalık Günü" dolayısıyla İl Jandarma Alay Komutanlığı tarafından "Otizme Mavi Işık Yak" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Aile Çalışma ve Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan bir grup otizmli çocuk, İl Jandarma Alay Komutanlığına davet edildi.

Askerler eşliğinde alayı gezen çocuklara, Jandarma Trafik Kısım Amiri Jandarma Kıdemli Başçavuş Osman Gölgeli tarafından uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Eğitimin ardından jandarmanın eğitimli köpekleriyle bir süre zaman geçiren çocuklar, daha sonra askeri araçlara binip siren çaldı.

Gölgeli, burada yaptığı konuşmada, toplumun doğru bilinçlenmesi için böyle bir etkinlik yaptıklarını belirterek, otizmin bir eksiklik değil farklılık olduğunu ifade etti.

Otizmli bireylerin mutlaka topluma kazandırılması gerektiğine işaret eden Gölgeli, "Jandarma teşkilatı olarak biz otizmin farkındayız ve bu çocuklarımızın bugün olduğu gibi bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından askeri personel tarafından otizmli çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA