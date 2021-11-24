Jandarmadan öğretmenlere '24 Kasım' ziyareti - Haberler
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Jandarmadan öğretmenlere '24 Kasım' ziyareti

Demirören Haber Ajansı / Şeyhmus Çakan - Haberler | Güncel
Jandarmadan öğretmenlere '24 Kasım' ziyareti

DİYARBAKIR'da jandarma ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kırsal mahalledeki okullara giderek öğretmenlere çeşitli hediyeler verdi.

DİYARBAKIR'da jandarma ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kırsal mahalledeki okullara giderek öğretmenlere çeşitli hediyeler verdi.

İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli rütbeli personel Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi ile Mezrikli mezrasındaki ilköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Öğretmenlere çiçek ve çeşitli hediyeler veren jandarma ekipleri, öğrencilerle de sohbet etti. Ziyaretten memnun olduklarını belirten öğretmenler, jandarma personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.


Jandarmadan öğretmenlere '24 Kasım' ziyareti

Jandarmadan öğretmenlere '24 Kasım' ziyareti

Jandarmadan öğretmenlere '24 Kasım' ziyareti

Jandarmadan öğretmenlere '24 Kasım' ziyareti

Jandarmadan öğretmenlere '24 Kasım' ziyareti

Jandarmadan öğretmenlere '24 Kasım' ziyareti

Jandarmadan öğretmenlere '24 Kasım' ziyareti

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