Jandarmadan öğrencilere parkurda uygulamalı trafik eğitimi

01.12.2019 08:41 | Son Güncelleme: 01.12.2019 08:47

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından öğrencilere 'trafik eğitimi' seminerleri verildi.



Bayburt İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından Konursu İlköğretim Okulu ile Gökçedere İlköğretim Okullarında 'Trafik Eğitimi' seminerleri verildi.



Trafik Eğitim Parkurunda uygulamalı olarak verilen eğitimden 169 öğrenci faydalandı.



Trafik timleri, trafik eğitim parkurunda öğrencilere trafikte hareket tarzlarının uygulamalı olarak öğretildiğini ifade ederek, "Öğrencilerimize trafik işaret levhaları tanıtılarak, trafikte nasıl hareket edecekleri, karşıdan karşıya güvenli geçiş alanlarını ve buralardan ve özellikle yaya ve okul geçitlerinde karşıya geçerken nelere dikkat edecekleri hususları ile yaya öncelikli yollar konusunda da bilgilendirme ve eğitim faaliyeti yapıldı. Gerçeği uygun olarak yapılan ve trafik işaret levhaları ile donatılan trafik eğitim parkurunda verilen eğitimle trafikte bilinçli öğrenciler ile yaya yetiştirmeyi ve yaya kusurlu meydana gelebilecek kazaların azaltılmasının planlanıyor" dedi. - BAYBURT

Kaynak: İHA