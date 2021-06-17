Jandarmadan kenevir baskını
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Jandarmadan kenevir baskını

Jandarmadan kenevir baskını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda toplamda 104 kök kenevir ele geçirildi.

Samsun'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda toplamda 104 kök kenevir ele geçirildi.

Olay, Çarşamba ilçesi Konukluk Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Ağcagüney Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Konukluk Mahallesi'nde Ağcagüney Jandarma Karakol Komutanlığı ve Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince R.S(39) isimli şahsın evinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda bulundu. Yapılan aramalarda şüpheli şahsın evinde ruhsatsız SİG SAUER marka tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve bahçesinde ekili vaziyette 15-30 cm uzunluğunda 2 kök kenevir bitkisi tespit edildi.

Soruşturmayı derinleştiren Ağcagüney Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri aynı mahallede İ.S(31) isimli şahsında kenevir bitkisi yetiştirdiğini tespit etmesi üzerine şahsın fındık bahçesi içerisinde 5-15 cm uzunluğunda 102 kök kenevir bitkisi tespit edildi.

Olayla ilgili R.S. ve İ.S. gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Jandarmadan kenevir baskını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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