Jandarmadan kaçak kenevire sıkı takip
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Jandarmadan kaçak kenevire sıkı takip

Jandarmadan kaçak kenevire sıkı takip
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'nın Arguvan İlçesi jandarma ve emniyet ekipleri, uyuşturucuda kullanılan kaçak hint keneviri ekenlere göz açtırmıyor.

Malatya'nın Arguvan İlçesi jandarma ve emniyet ekipleri, uyuşturucuda kullanılan kaçak hint keneviri ekenlere göz açtırmıyor.

Arguvan ilçesinde bir tarlada ekili vaziyette 95 kök Hint keneviri ele geçirildi. Arguvan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet amirliği ekipleri ile Arguvan ilçesi Ektir Mahallesi'nde bir tarlada kenevir ekildiği bilgisi üzerine operasyon yaptı. Yapılan operasyon kapsamında bir şahsın tarlasında yapılan aramalarda 95 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili S.D. isimli şahıs gözaltına alındı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan şahıs hakkında tahkikat başlatıldı. - MALATYA

Jandarmadan kaçak kenevire sıkı takip

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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