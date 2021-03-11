Jandarmadan hem denetim hem de kadınlara karanfil
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Jandarmadan hem denetim hem de kadınlara karanfil

11.03.2021 11:46 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:52
Jandarmadan hem denetim hem de kadınlara karanfil

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Vezirhan beldesinde sürücülere yönelik korona virüs (Covit-19) denetimi gerçekleştirdi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Vezirhan beldesinde sürücülere yönelik korona virüs (Covit-19) denetimi gerçekleştirdi.

Vezirhan'dan geçen Bilecik-İstanbul karayolu üzerinde Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal'ın da katıldığı denetimlerde araçlarda denetim yapıldı. Jandarma köpeğinin de katıldığı denetimde korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıkları denetlendi. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, kadınlara kırmızı karanfil de dağıttı. - BİLECİK

Jandarmadan hem denetim hem de kadınlara karanfil
Jandarmadan hem denetim hem de kadınlara karanfil
Jandarmadan hem denetim hem de kadınlara karanfil
Jandarmadan hem denetim hem de kadınlara karanfil
Jandarmadan hem denetim hem de kadınlara karanfil

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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