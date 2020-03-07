Jandarmadan gece denetimi
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Jandarmadan gece denetimi

Manisa'nın Salihli ilçesinde Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 3 mahalledeki umuma açık yerlerde gece denetimi yaptı.

07.03.2020 15:25 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:25
Jandarmadan gece denetimi

'nın ilçesinde Komutanlığına bağlı ekipler, 3 mahalledeki umuma açık yerlerde gece denetimi yaptı.


Alınan bilgiye göre İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez ve Sart Karakol Komutanlı ekipleri, , Sart ve Mersindere Mahallelerinde 8 umuma açık eğlence yerlerine eş zamanlı denetim yaptı. Salihli İlçe Tarım ve Orman ile Toplum Sağlığı Müdürlüğü ekiplerince müşterek yapılan denetimde 7 işletmeye 3572 sayılı işyeri açma ve çalıştırma ruhsatına aykırılıktan, 5 işletmeye ise 1774 sayılı kimlik bildirmeme kanuna muhalefetten toplam 1496 lira idari para cezası, 2 işletmeye 4207 sayılı kanun kapsamında kapalı alanda sigara içmekten toplam 5 bin 200 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.


Denetimlerde 379 kişiye GBT sorgulaması yapılırken, yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 3 şahıs yakalandı. Salihli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, huzur ve güvenliğin sağlanması adına denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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