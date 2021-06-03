JANDARMADAN DRONLA TRAFİK DENETİMİ
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JANDARMADAN DRONLA TRAFİK DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANAVGAT İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından turistik Side Mahallesi'nde dron ile havadan trafik denetimi yapıldı.

MANAVGAT İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından turistik Side Mahallesi'nde dron ile havadan trafik denetimi yapıldı. Denetimde kural ihlali yapan 28 sürücüye 22 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından Side Mahallesi'nde dronla havadan trafik denetimi yapıldı. Denetimde sürücüler geçme yasağı, emniyet kemeri ile kırmızı ışık ihlalleri yününden denetlendi. Kural ihlali yapan 28 sürücüye toplam 22 bin 500 lira idari yaptırım para cezası uygulanırken, eksikleri bulunan 6 araç trafikten men edildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, turizm sezonunun başlaması, kontrollü normalleşme sürecinde trafik yoğunluğunun artması nedeniyle kazaların önlenmesi ve sürücülerin bilinçlendirilmesi amacıyla havadan helikopter ve dronla denetimlere devam edileceğini belirtti.

JANDARMADAN DRONLA TRAFİK DENETİMİ
JANDARMADAN DRONLA TRAFİK DENETİMİ
JANDARMADAN DRONLA TRAFİK DENETİMİ
JANDARMADAN DRONLA TRAFİK DENETİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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