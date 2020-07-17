Jandarma zehirlenen yavru köpeğe tedavi ettirip, sahip çıktı KÜTAHYA'da, Örencik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye görevi yaptıkları sırada zehirlenmiş halde buldukları yavru sokak köpeğini, tedavi ettirip, sahiplendi.

KÜTAHYA'da, Örencik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye görevi yaptıkları sırada zehirlenmiş halde buldukları yavru sokak köpeğini,

tedavi ettirip, sahiplendi. Jandarma, 'Garip' adını verdikleri köpeğe, karakol bahçesinde yaptırdıkları kulübe de bakıyor.

Emet ilçesine bağlı Örencik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye gezdikleri sırada yol kenarında hareketsiz yatan bir sokak köpeği buldu. Zehirlenmiş olduğu düşünülen köpeği alıp, Çavdarhisar ilçesinde veterinere götürdü. Burada tedavi edilen köpeğe, jandarma personeli 'Garip' adını verdi. Ardından da sahiplenip, Örencik Jandarma Karakol Komutanlığı'na getirdi. Komutanlık bahçesinde kulübe yaptırıp, köpeğe bakmaya başladı.Köpeği tedavi eden veteriner hekim Raşit Yüksel, sokak hayvanlarının sıklıkla zehirlendiklerini söyledi. Jandarma ekibinin sokak köpeğine sahip çıkmasının takdir edilecek bir davranış olduğunu ifade eden Yüksel, "Jandarma ekiplerimiz bu yavru köpeği yolda bulup, zehirlenme şüphesi ile getirdiler. Biz de gerekli muayene ve tetkikleri yaptıktan sonra tedavi ettik. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşacak. Jandarma ekiplerimize bu duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ve tebrik ediyorum" dedi.

Sokak hayvanlarına sahip çıkan jandarma ekipleri, daha önce de karakolun yanında bulunan metruk binada dünyaya gelen 3 yavru köpeğe sahip çıkmıştı.

Kaynak: DHA