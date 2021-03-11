Jandarma zehir tacirlerine geçit vermiyor: 1 tutuklama, 1 adli kontrol
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Jandarma zehir tacirlerine geçit vermiyor: 1 tutuklama, 1 adli kontrol

11.03.2021 17:19 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:35
Jandarma zehir tacirlerine geçit vermiyor: 1 tutuklama, 1 adli kontrol

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve yapılan baskında uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve yapılan baskında uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hacinabi Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda N.A'ya(46) ait eve baskın düzenlendi. Yapılan baskında 2 adet ruhsatsız tabanca,11 gram kubar esrar, 156 gram metanfetamin maddesi ve 3 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili N.A. ve Hüseyin A.(38) gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye çıkartılan şüphelilerden Hüseyin A. tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. N.A. ise adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Jandarma zehir tacirlerine geçit vermiyor: 1 tutuklama, 1 adli kontrol

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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