- Jandarma yüzlerce sokak hayvanını elleriyle besledi
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- Jandarma yüzlerce sokak hayvanını elleriyle besledi

İhlas Haber Ajansı / MOSHIUR RAHMAN - Haberler | Güncel

- Jandarma yüzlerce sokak hayvanını elleriyle besledi Ülke genelinde devam eden tam kapanma sürecinde Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri (HAYDİ), Eskişehir sokaklarında bulunan yüzlerce köpeği besledi.

- Jandarma yüzlerce sokak hayvanını elleriyle besledi

ESKİŞEHİR - Ülke genelinde devam eden tam kapanma sürecinde Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri (HAYDİ), Eskişehir sokaklarında bulunan yüzlerce köpeği besledi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, kısıtlamada sokak hayvanlarını aç bırakmadı. Koronavirüs nedeniyle tam kapanmayla geçiren Ramazan Bayramı'nda HAYDİ, Eskişehir'in farklı bölgelerde bulunan sokak hayvanlarını beslemeye yönelik çalışmalarını sürdürdü. 9 gün boyunca devam eden çalışmalarda, köpeklerin yoğun olarak yaşam sürdüğü, yiyecek ve içecek bulmakta zorlandığı jandarma ekipleri karşılaştıkları sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenerek şefkat gösterdi. Bu süreçte yapılan en önemli çalışma ise Eskişehir- Seyitgazi yolundaki geri dönüşüm tesisinin etrafında bulunan yaklaşık 500 köpeğe yönelik oldu. Bine yakın sokak hayvanını besleyen HAYDİ, 9 günde toplamda 5 ton mama, süt ve ekmek karışımı ile su dağıttı.

Jandarma ekiplerinin tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarına su ve mama vermeye devam edeceği bildirildi.

- Jandarma yüzlerce sokak hayvanını elleriyle besledi
- Jandarma yüzlerce sokak hayvanını elleriyle besledi
- Jandarma yüzlerce sokak hayvanını elleriyle besledi
- Jandarma yüzlerce sokak hayvanını elleriyle besledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MOSHIUR RAHMAN

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