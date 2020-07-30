Jandarma ve polis trafik uygulaması yaptı Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yaşanabilecek trafik kazalarının önlenmesi ve vatandaşların uyarılması amacıyla jandarma ve polis ekiplerince Malatya'da ortak trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yaşanabilecek trafik kazalarının önlenmesi ve vatandaşların uyarılması amacıyla jandarma ve polis ekiplerince Malatya'da ortak trafik uygulaması gerçekleştirildi. Malatya-Sivas karayolu Dilek Mahallesi Kavşağında Mobil Plaka Tanıma Sistemi, drone, takbul cihazı ile karekod cihazı kullanılarak gerçekleştirilen uygulamada, Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında 3-17 yaş arasındaki çocuklara trafik dedektifleri kartı ve boyama kitabı hediye edildi. Denetim için durdurulan sürücülere yönelik Trafik Tim Komutanı Astsubay Murat Dilek tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralları anlatıldı. Dilek, sürücüleri yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları, araçlarda bulunan yolcuları ise emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirdi. Trafik denetiminde araç sürücüleri ve yolcuların bayramı kutlandı, şeker ve kolonya ikramında bulunuldu. Kaynak: AA