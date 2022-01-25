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Jandarma ve polis ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı

Jandarma ve polis ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Ordu'nun Kumru ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, yoğun kar ağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını unutmadı.

KUMRU, ORDU (İHA) - Ordu'nun Kumru ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, yoğun kar ağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını unutmadı.

Tüm Türkiye'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Kumru ilçesinde jandarma ve polis ekipleri de zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına yönelik mama desteğinde bulundu. Kumru Kaymakamlığı bünyesinde gerçekleştirilen mama desteğinde ekipler, ilçenin çeşitli noktalarına sokak hayvanlarının bulunduğu alanlara mama bıraktı. Sokak hayvanlarını eliyle besleyen ekipler, mama desteğinin devam edeceğini, vatandaşların da bu konuda özellikle kış aylarında daha çok duyarlı olması gerektiğini belirtti. - ORDU

Jandarma ve polis ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı

Jandarma ve polis ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı

Jandarma ve polis ekipleri, sokak hayvanlarını unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Kumru, Polis, kar, Yerel, Haber

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