Jandarma teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü

Kilis'te İl Jandarma Komutanlığı'ndaki törende ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in mesajları okundu.

İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, jandarmanın kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her alanında, ülkenin her noktasında gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkın hizmetinde olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından, Gazi Albay Hüseyin Kılbaş, 1993 yılında Jandarma Üzümlü Karakolu'nda şehit olan Jandarma Komando Onbaşı Zekeriya Gözyuman'ın yazdığı "Komando olmak onurumdur" adlı şiirini okudu.

İl Jandarma Komutanlığı köpek unsurları ve komando birliklerinin gösterisiyle devam eden etkinlik Kilis Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde oluşturulan mehter takımı konseri ve halk oyunları ekibi gösterisiyle sürdü.

Etkinlikte, düzenlenen yarışlarda dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi ve Jandarma Marşı eşliğinde gerçekleştirilen geçit töreninin ardından katılımcılar, silah ve teçhizat sergisini gezdi.

Törene, Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ve ilgililer katıldı.

