Jandarma sivil memur alım sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar nasıl kontrol edilecek? Jandarma teşkilatına alınacak sivil memurlar için başvurular geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Jandarma sivil memur alımı başvuru sonuçlarını kontrol etmek isteyen adaylar merakla bu sonuçların açıklanacağı günü bekliyor. Kılavuza göre Jandarma sivil memur alım sonuçları bugün açıklanacak. Peki Jandarma sivil memur alım sounçları nasıl kontrol edilecek?

222 kişi memur olma fırsatını yakalayacak. Jandarma sivil memur başvurularıyla, jandarma teşkilatında memur olacak 222 kişi belirlenecek. Jandarma sivil memur alımı sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. Büyük umutlarla memur olacakları duyuruyu bekleyen vatandaşlar için jandarma sivil memur alım sonuçları nasıl sorgulanacak?

JANDARMA SİVİL MEMUR ALIM SONUÇLARI NASIL KONTROL EDİLECEK?

Jandarma teşkilatı tarafından yapılan açıklamaya göre; Başvuru tarihleri içinde başvurularını tamamlayan adayların merak ettikleri sorular arasında yer alan Jandarma Sivil Memur alımı sonuçları www.jandarma.gov.tr internet adresinden, tebliğ niteliğinde duyurulacaktır. Ayrıca posta veya telefon yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki link üzerinden kontrol edebilirisiniz…

SONUÇLARDAN SONRA MÜLAKAT DETAYI…

Uygulamalı Meslek Bilgisi Sınavı ve/veya Mülakat Tarihleri ve Yeri 02-12 OCAK 2018 tarihleri arasında, internette açıklanan tarih ve saatlerde, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde (Beytepe/ANKARA) (Konya Yolu Gölbaşı İstikametine Devam Edilerek İncek Ahlatlıbel Yol Ayrımından Dönülecektir.) yapılacaktır.

MÜLAKATA NELER GETİRİLECEK?

a. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti

b. Adaya ait (2) adet nüfus cüzdanı fotokopisi, aslı adayların yanında bulunacaktır

c. İstenilen öğrenim durumuna göre girilmiĢ olan 2016 KPSS sonuç belgesi fotokopisi

veya internet çıktısı.

ç. Tablo-1 ve Tablo-2'de müracaat edeceği unvana ait personelde aranan nitelikler ile

ilgili belgelerin noterden onaylı suretleri (Örneğin; Doğalgaz ve Sıhhi Tesisatçılık,

Kalorifercilik Alanında Ustalık/Kalfalık Belgesi vb.),

d. Son üç ay içinde çekilmiĢ (12) adet renkli vesikalık fotoğraf (fotokopi kabul

edilmeyecek).

e. Erkek adaylar için askerlik Ģubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi.

f. Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil kaydı, (E-Devlet çıktısı kabul

edilmeyecek)

g. İkametgâh Belgesi (nüfus müdürlüklerinden alınacak)

ğ. Şehit, malül ve muharip gazi eş ve çocuklarının, anne, baba veya eşinin Şehit/gazi

olduğunu gösterir belge.

h. YDS puanı istenilen branşlara başvuran adaylar için, son beş yıl içerisinde alınmış YDS

sonuç belgesi fotokopisi veya internet çıktısı. (ÖSYM Başkanlığınca eĢdeğerliği kabul edilen

sınavlara ait belgeler getirilecektir.)

ı. Adaylar, yukarıda belirtilen belgeleri yarım kapak karton dosya içerisinde, diploma

fotokopisi en altta olacak Ģekilde sıralayıp takarak getireceklerdir. (Belgeler delinerek, yarım

kapak karton dosyaya, tek tek çevrilebilecek Ģekilde takılacak, plastik dosya, cepli föy vb. dosyaya

kesinlikle konulmayacaktır.)

i. Adayların sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri malzemeler; yumuĢak uçlu kurĢun

kalem, siyah tükenmez kalem veya dolmakalem, silgi ve kalemtıraş

j. Cep telefonu, elektronik/mekanik cihazlar, her türlü iletiĢim aracı, fotoğraf makinesi

vb. araçlar ile silah ve benzeri teçhizatlar sınava giriĢte kesinlikle alınmayacaktır. Adayların

belirtilen bu malzemeleri sınava gelirken getirmemeleri uygun olacaktır.