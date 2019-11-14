Jandarma personeline deprem farkındalık eğitimi

14.11.2019 09:21 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:26

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde, jandarma personeline AFAD tarafından deprem farkındalık eğitimi verildi.



İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, acil durumlara yönelik Alacakaya İlçe Jandarma Komutanlığı Personeline deprem farkındalık eğitimi ve simülasyon uygulaması eğitimi verdi.Eğitimde simülasyon aracıyla deprem esnasındaki hareket tarzları ve öncelikler konusunda uygulamalı olarak jandarma personeli bilgilendirildi.



Eğitimin amacının, olası bir depremde can ve mal kaybını en aza indirerek, alınacak önlemler ve afet bilincini yükseltmek olduğu aktarıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA