Jandarma personelinden Vali Akbıyık'a ziyaret
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Jandarma personelinden Vali Akbıyık'a ziyaret

Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Jandarma personelinden Vali Akbıyık'a ziyaret
14.06.2020 12:53 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:58

Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Vali Akbıyık, jandarma teşkilatının 181. kuruluş yıldönümü sebebiyle İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve jandarma personelini makamında kabul etti. Vali Akbıyık, jandarma teşkilatının yıldönümünü kutlayarak başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Tuğgeneral Öztür ise Vali Akbıyık'a teşekkür ederek bir süre sohbet etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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