JANDARMA, KANSER TEDAVİSİ GÖREN GENCİN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

ELAZIĞ (DHA) - ELAZIĞ'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kanser tedavisi gören 23 yaşındaki Burak Demirbağ'ın jandarma kıyafeti giyerek, araçlarına binme hayalini gerçekleştirdi.

Elazığ'da kanser tedavisi gören ve jandarmayı çok seven Burak Demirbağ, babası Zülfü Demirbağ'a en büyük hayalinin jandarma kıyafeti giymek ve araçlarına binmek olduğunu söyledi. Demirbağ da durumu, İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Yıldız, aileyi davet etti. Burak'a jandarma kıyafeti giydirilerek, kısa bir askeri eğitim yaptırıldı. Ardından erlerle birlikte aynı masada yemek yiyen Burak, jandarma araçlarına bindi. Son olarak Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız tarafından ağırlanan Burak'a çeşitli hediyeler verildi. En büyük hayali gerçek olan Burak, Albay Yıldız ve ekibine teşekkür etti.