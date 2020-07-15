Jandarma, Hint kenevirlerini dronla tespit etti İZMİR'in Beydağ ilçesindeki ormanlık alanda, jandarmanın dronlu denetiminde, izinsiz yetiştirilen 1351 kök Hint keneviri tespit edilerek, sökümü yapıldı.

İZMİR'in Beydağ ilçesindeki ormanlık alanda, jandarmanın dronlu denetiminde, izinsiz yetiştirilen 1351 kök Hint keneviri tespit edilerek, sökümü yapıldı.

İzmir Jandarma Komutanlığı ile Beydağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beydağ'ın kırsal Halıköy Mahallesi'nde dün dronla denetim gerçekleştirdi. Musluk mevkisindeki ormanlıkta, izinsiz ekildiği belirlenen 1351 kök Hint keneviri tespit edildi. Jandarma ekipleri, Hint kenevirlerini imha edilmek üzere tek tek söktü. Soruşturma başlatan jandarma, Hint kenevirlerinin kim ya da kimler tarafından ekildiğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA